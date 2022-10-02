"Возможно, ему надо напомнить, что такое Реал": Перес резко ответил президенту ПСЖ на упреки в страхе конкуренции
Президент Реала Флорентино Перес прокоментировал заявление президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи о том, что проект Суперлиги закрыт.
"История с Суперлигой не завершена. Футболу нужен профессионализм, современный вид и прозрачность. Надо остановить его упадок, вот почему мы сделали шаг, предложив соревнования вроде Суперлиги. Президент ECA (президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи – прим.) сказал, что наш клуб боится конкуренции. Возможно, ему следует напомнить, что такое мадридский Реал.
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Мы недавно выиграли 14-ю Лигу чемпионов и уже думаем о предстоящей победе. Мы верим в работу над собой и в дух постоянного совершенствования, чтобы добиться невозможного", – цитирует Переса Libertadigital.
Напомним, ПСЖ, имея тесные связи с руководством УЕФА, сразу выступил против создания Европейской Суперлиги, которую активно продвигал Реал вместе с Барселоной и Ювентусом.
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