"Історія з Суперлігою не завершена. Футболу потрібен професіоналізм, сучасний вигляд та прозорість. Треба зупинити його занепад, ось чому ми зробили крок, запропонувавши змагання на зразок Суперліги. Президент ECA (президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі – прим.) сказав, що наш клуб боїться конкуренції. Можливо, йому потрібно нагадати, що таке мадридський Реал.

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Ми нещодавно виграли 14-у Лігу чемпіонів і вже думаємо про наступну перемогу. Ми віримо в роботу над собою та в дух постійного вдосконалення, щоб досягти неможливого", – цитує Переса Libertadigital.

Нагадаємо, ПСЖ, маючи тісні зв'язки з керівництвом УЄФА, одразу ж виступив проти створення Європейської Суперліги, яку активно просував Реал разом з Барселоною та Ювентусом.

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