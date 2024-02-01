"Конечно, моя карьера в Динамо сложилась не так, как того все ожидали. Я не смог стать основным форвардом, забивал недостаточно, чтобы команда могла решать поставленные задачи на внутренней и европейской арене.

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Переломным моментом стала травма плеча, которую я получил уже через две недели после своего дебюта и из-за которой пропустил почти всю вторую часть сезона 2018/19. Мне так и не удалось вернуться к своей лучшей форме, из-за чего я был очень расстроен, потому что мне казалось, что я именно тот форвард, который нужен Динамо.

Когда команду возглавил Алексей Михайличенко, он не разглядел моего потенциала, из-за чего я почти не играл. Он не дал мне возможности показать себя. Я уважаю его выбор. Возможно, дело действительно было во мне", – поделился Соль в интервью Украинскому футболу.

Напомним, испанец присоединился к Динамо в январе 2019 года, но уже в октябре отправился в аренду в Тенерифе. После этого Соль поиграл за Эйбар и Малагу на правах аренды, а летом 2023-го свободным агентом перешел в АЕК Ларнака.

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