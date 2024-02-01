"Звісно, моя кар’єра в Динамо склалася не так, як того всі очікували. Я не зміг стати основним форвардом, забивав недостатньо, щоб команда могла вирішувати поставлені завдання на внутрішній і європейській арені.

Соль забив команді Безуса на Кіпрі та виконав сальто

Переламним моментом стала травма плеча, яку я отримав вже за два тижні після свого дебюту і через яку пропустив майже всю другу частину сезону 2018/19. Мені так і не вдалося повернутися до своєї найкращої форми, через що я був дуже засмученим, бо мені здавалося, що я саме той форвард, який потрібен Динамо.

Коли команду очолив Олексій Михайличенко, він не розгледів мого потенціалу, через що я майже не грав. Він не дав мені можливості показати себе. Я поважаю його вибір. Можливо, справа дійсно була в мені", – поділився Соль в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, іспанець приєднався до Динамо у січні 2019 року, але вже у жовтні вирушив у оренду до Тенеріфе. Після цього Соль пограв за Ейбар та Малагу на правах оренди, а влітку 2023-го вільним агентом перейшов до АЕКа Ларнака.

Динамо виграло перший матч у 2024 році, 6 голів – шоу Ваната, Бражка і Беніто засмутило Шацьких з пікантним присмаком