Соль отличился голом в матче против Омонии. Испанец откликнулся на подачу со штрафного. Точный удар Франа стал победным для АЕКа из Ларнаки (2:1).

Экс-форвард Динамо продолжает феерию в Европе – его дубль помог удержать победу

Бывший форвард Динамо отпраздновал эффектным сальто. Этот гол стал 13 для Соля в чемпионате Кипра. Он является лучшим бомбардиром.

Безус пропустил матч из-за перебора желтых карточок. Его Омония занимает шестое место, а АЕК идет в топ-3, отставая от лидера на три очка.

Соль выступал за Динамо с 2019-го по 2020-й. Дальше последовали аренды, а летом прошлого года Фран покинул Киев свободным агентом.