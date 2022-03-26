Президент Ингульца спонтанно стал автором текста для музыкальной композиции, имеющей все шансы превратиться в лозунг украинцев в войне с Россией.

После начала полномасштабной войны в Украине Александр Поворознюк выдал ставшую очень популярной эмоциональную тираду в поддержку Владимира Зеленского.

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Интервью президента Ингульца легло в основу музыкального произведения. Команда МюслиUA выпустила трек, который может стать настоящим хитом. Музыканты замиксовали крылатые фразы Поворознюка, которые теперь, похоже, получат второе дыхание уже в музыкальном сопровождении.

"Этот трек – это крик души не только одиозного президента ФК Ингулец Александра Поворознюка, но и миллионов украинцев", – говорится в описании потенциального шедевра.

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