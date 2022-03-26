Президент Інгульця спонтанно став автором тексту для музичної композиції, яка має всі шанси перетворитися на гасло українців у війні з Росією.

Після початку повномасштабної війни в Україні Олександр Поворознюк видав емоційну тираду на підтримку Володимира Зеленського, яка стала дуже популярною.

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Інтерв'ю президента Інгульця лягло в основу музичного твору. Команда МюсліUA випустила трек, який може стати справжнім хітом. Музиканти заміксували крилаті фрази Поворознюка, які тепер, схоже, отримають друге дихання – вже у музичному супроводі.

"Цей трек – це крик душі не лише одіозного президента ФК Інгулець Олександра Поворознюка, а й мільйонів українців", – йдеться в описі до потенційного шедевру.

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*Увага! У відео присутня ненормативна лексика.