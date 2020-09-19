Альмерия подписала украинца на два года с возможностью продления еще на один, утверждает Tribuna.

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Прошлым летом Лтайф перешел из Олимпика в Эйбар, однако не смог приблизиться к первой команде "оружейников". Теперь 20-летний страж ворот попробует свои силы на более низком уровне – в Сегунде. В предыдущей кампании Альмерия остановилась в полуфинале плей-офф за выход в элиту.

Добавим, что Лтайф регулярно выступал за сборные Украины до возрастной категории U-19.

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