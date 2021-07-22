"Я заключил полноценный контракт с Вальмиерой до 2024 года, перешел свободным агентом. Почему решил уйти из Шахтера? Из-за некоторых нюансов с руководством клуба. На публику о них говорить не хочется. Конкуренции вообще не боялся. Прекрасно понимал и верил в то, что со временем могу выиграть конкуренцию у известных ребят, которые в команде сейчас есть. Я был уверен в себе.

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У меня не было возможности остаться и попробовать себя под руководством Де Дзерби. На тот момент я уже заключил контракт с Вальмиерой. Понимал, что уходя из Шахтера, получаю больше возможностей для прогресса. Президент Вальмиеры лично вышел со мной на связь, мы поговорили, и я понял, что хочу продолжить свою карьеру именно там. Сидеть на месте уже устал", – рассказал Якуба в интервью Footboom.

Заметим, что Роман является воспитанником Шахтера и провел прошлый сезон в составе молодежной команды "горняков". Игрок имеет опыт выступлений за сборную Украины U-19.

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