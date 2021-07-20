Товарищеский матч

Шахтер – Оболонь – 5:0

Голы: Осман, 8 (авт), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 38, Бондаренко, 47

Состав Шахтера на 1 тайм: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Педриньо, Алан Патрик, Соломон – Траоре

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Дончане завершают подготовку к новому сезону. Уже в субботу матч первого тура против Ингульца. Последний товарищеский матч межсезонья Шахтер решил провести в Украине. Таким образом первым отечественным соперником Роберто Де Дзерби стала Оболонь. В позапрошлом сезоне команды провели два спарринга. "Пивовары" дважды уступили, не забив ни одного гола – 0:4 и 0:2. Особый шарм сегодняшней игре придало место проведения. К тому же на НСК Олимпийский пустили болельщиков. Их было немного, но с первых минут они активно начали поддерживать команды.

Если в предыдущих спаррингах Де Дзерби позволял себе не оглядываться на лимит на легионеров, того сегодня квота из четырех украинцев была выполнена – вышли Трубин, Матвиенко, Корниенко и Степаненко. Шахтер прогнозируемо взял ситуацию под свой контроль, но событий не форсировал. Неторопливое владение "горняков", похоже, довольно быстро усыпило бдительность игроков Оболони. Уже на 8-й минуте Соломон оказался единственным, кто поверил в возможность сохранить мяч в игре. Манор догнал его и вырезал подачу под дальнюю штангу. Там Александр Осман не дал Педриньо забить дебютный матч за свою новую команду, срезав мяч в собственные ворота.

Это именно тот матч, когда быстрый гол ничего не решает. Оболонь продолжила низко и компактно защищаться, а Шахтер – методично расшатывать эти оборонительные редуты. Через центр получалось не очень успешно, поэтому больше активности было на флангах. Особенно стоит отметить Соломона. Израильтянин на пару с Корниенко успевал разрывать левый край и при необходимости появляться на противоположном. Именно с такого перемещения пришел второй мяч. Манор получил мяч на углу штрафной и решился на сольный проход. Обыгравшись с Траоре, Соломон оказался перед голкипером, положил того на газон и удвоил преимущество Шахтера.

Оболонь попыталась ответить парочкой контрвыпадов, которые завершились на подступах к штрафной. Анатолий Трубин с мячом почти не встречался. Зато Соломон в этот вечер был его властелином, организовав еще два гола. Сначала вингер дончан отобрал мяч на чужой трети поля. На подборе первым оказался Алан Патрик, который отпасовал на Педринью. Летний новичок команды покатил под удар Майкону, а тот из зоны полукруга мощным ударом вогнал мяч в угол ворот. Буквально за минуту Федоривский капитулировал еще раз. Опять Соломон – после его выстрела был бессилен не только голкипер, даже защитник пытался отбить рукой. В конце концов, Лассина Траоре затолкал мяч в сетку буквально с линии ворот.

Состав Шахтера на 2 тайм: Пятов – Конопля, Витао, Мампаси, Булеза – Бондаренко, Маркос Антонио – Тете, Судаков, Мудрик – Дентиньо

Роберто Де Дзерби уже привычно для себя в перерыве полностью сменил состав. Правда, на игре Шахтера это никак не отразилось. Более того, удалось забить уже на второй минуте после возобновления игры. Это Андрей Булеза протащил мяч к штрафной, отпасовал на Мудрика, а тот ускорился и зряче выкатил под удар Бондаренко – без шансов для голкипера. Опять более активным был именно левый фланг дончан. Здесь и Булеза качественно обострял, и Мудрик не боялся брать игру на себя. Михаил даже мог забивать, но не подстроился под добивание после выстрела Дентиньо.

Стилистически игра Шахтера изменилась. Атаки стали быстрее. Меньше усилий дончане тратили на их подготовку, чаще пытались забросать мяч за спины соперника. Последнее очень эффективно выполнял Маркос Антонио. Именно в таком стиле бразилец вывел Мудрика на свидание с голкипером – украинец замедлил с решением. Чуть позже Михаил создал себе момент сам, но пробил рядом с дальней штангой. На противоположном фланге Тете тоже пытался организовать опасность, однако через его зону дончане атаковали заметно меньше.

В конце концов, вторая 45-минутка не оправдала надежд я продолжение голепада, на который намекал забитый мяч Бондаренко. Хотя с моментами проблем не было. Шахтер атаковал много и разнообразно. Не хватало только хладнокровия в завершении эпизодов, да и Федоровский совершил несколько классных сейвов. В конце матча по крайней мере на гол престижа претендовала Оболонь. Защита хозяев иногда действовала слишком авантюрно, но так и не была за это наказана. В конце концов финальный свисток зафиксировал сверхубедительную победу Шахтера, в отличном настроении может готовиться к первому официальному матчу сезона.

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