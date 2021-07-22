"Я уклав повноцінний контракт з Вальмієри до 2024 року, перейшов вільним агентом. Чому вирішив піти з Шахтаря? Через деякі нюанси з керівництвом клубу. На публіку про них говорити не хочеться. Конкуренції взагалі не боявся. Прекрасно розумів і вірив в те, що з часом можу виграти конкуренцію у відомих хлопців, які в команді зараз є. Я був упевнений в собі.

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У мене не було можливості залишитися і спробувати себе під керівництвом Де Дзербі. На той момент я вже уклав контракт з Вальмієри. Розумів, що йдучи з Шахтаря, отримую більше можливостей для прогресу. Президент Вальмієри особисто вийшов зі мною на зв'язок, ми поговорили, і я зрозумів, що хочу продовжити свою кар'єру саме там. Сидіти на місці вже втомився", – розповів Якуба у інтерв'ю Footboom.

Зауважимо, що Роман є вихованцем Шахтаря та провів минулий сезон у складі молодіжної команди "гірників". Гравець має досвід виступів за збірну України U-19.

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