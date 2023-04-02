Франция, 29 тур

Лилль – Лорьян – 3:1

Голы: Кабелля, 13, Жегрова, 89, 90 – Коне, 77

Клермон – Аяччо – 2:1

Голы: Куэй, 60, 90 – Идрисси, 36

Нант – Реймс – 0:3

Голы: – Флипс, 38, 39, Мунетци, 58

Анже – Ницца – 1:1

Голы: Ньян, 15 – Моффи, 4

Брест – Тулуза – 3:1

Голы: Муни, 33, Ле Дуарон, 63, Комара, 84 – Даллинга, 10

Монако – Страсбург – 4:2

Голы: Вандерсон, 19, Сегир, 54, Диоп, 58, Фофана, 66 – Мотиба, 32, Марипан (аг), 41, Диалло, 90

Удаление: Фофана, 77

Лилль построил свой успех против Лорьяна на контроле, хотя в первом тайме это удавалось лучше, чем во втором. В первые сорок пять минут "доги" задушили соперника сильным прессингом. Первый гол влетел в ворота Лорьяна уже на 13-й минуте, когда Реми Кабелля воспользовался пассивностью защитников противника. Шансы удвоить счёт у команды Фонсеки возникали регулярно, но игроки не смогли их реализовать.

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Лилль продолжил наседать на ворота Манонне и после перерыва. К 67 минуте "доги" нанесли 15 ударов. Лорьян свой шанс все же смог использовать, когда Коне переправил мяч в сетку. Вырвать победу команде Фонсеки помог Жегрова. Он дважды отличился под занавес матча. Благодаря победе подопечные Фонсеки поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.

Ницца встречалась с аутсайдером чемпионата – Анже. Хозяева поля почти утратили надежду на сохранение прописки в Лиге 1, а "орлята" еще могут побороться за зону еврокубков. Терем Моффи быстро открыл счет после хорошей передачи Тюрама. Но подопечные Дигара не смогли удержать преимущество. Анже сравнял счет, воспользовавшись недоразумением между Тодибо и Данте. Ньян удачно реализовал свой шанс. Несмотря на желание команди Дигара, матч закончился в ничью, ставшую для Ниццы четвертой подряд.

В других поединках Брест обыграл Тулузу, а Клермон одержал победу над Аяччо. Самым интересным противостоянием была игра между Реймсом и Нантом. В прошлом туре подопечные Стилла впервые проиграли в чемпионате. Поэтому команде было важно восстановить равновесие. Шампанцы все сделали ради этого. Флипс еще в первом тайме наказал Нант, а Мунетци поставил точку, забив третий мяч.

Страсбур, в котором играет украинский защитник Соболь, отправился в гости в Монако. Встреча началась с гола Вандерсона на 19-й минуте. Команда Антонетти не растерялась и смогла сравнять счет на 32 минуте. Эльзасцы через несколько минут забили снова, но рефери заметил офсайд. Страсбуру удалось выйти вперед уже в конце первого тайма. Снова монегаски, как и при первом голе, проиграли верховую дуэль в своей штрафной, а Марипан в борьбе с соперником переправил мяч в ворота.

Вторая половина встречи прошла под полным контролем Монако. Бен Сегир сравнял счет на 54 минуте, Диоп вывел свою команду вперед. Страсбург утратил свою уверенность и это помогло отличиться еще и Фофана. Отметим, что защитник Монако получил вторую желтую на 77-й минуте и покинул поле. В конце встречи за Страсбур отличился Диалло.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ

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