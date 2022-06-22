Польская Термалика на своем сайте объявила о переходе Тараса Завийского.

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Экс-игрок Десны подписал контракт сроком на 2 года с опцией продления на сезон, а вот об условиях перехода не сообщается. Прошлый сезон Термалика завершила на 16 строчке и снизилась во второй по силе дивизион чемпионата Польши.

Добавим, что Завийский отыграл за Десну 18 матчей в прошлом сезоне (который не доиграли из-за нападения россиян), в которых отличился 3 голами и 3 ассистами. До этого выступал за Карпаты, Львов, Буханию Флиден, Николаев и Олимпик.

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