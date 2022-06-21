Ярмоленко имеет "неоднозначное" предложение от новичка АПЛ, – инсайдер
22:50 - Читати українською
Андрей Ярмоленко сохраняет все шансы удержаться в Англии и, в частности, в Лондоне.
Фулхэм готов предложить украинцу контракт по схеме 1+1, утверждает инсайдер Экрем Конур.
Соломон приблизился к АПЛ – Фулхэм также ведет переговоры со звездой из Португалии
"Коттеджеры" вернулись в АПЛ и хотят пополнить состав опытными исполнителями. Привлекательность Ярмоленко добавляет тот факт, что он свободный агент. Правда, последний сезон Андрея за Вест Хэм был далек от идеального – всего 300 сыгранных минут в чемпионате и один гол.
Напомним, в Фулхэм активно сватают и атакующего хавбека Шахтера Манора Соломона.
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