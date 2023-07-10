Уже бывший защитник Кривбасса Виталий Вернидуб, который недавно объявил о завершении карьеры, вошел в тренерский штаб своего отца – Юрия Вернидуба, сообщает пресс-служба "бело-красно-черных".

Вернидуб-младший завершил карьеру – более 240 матчей в УПЛ, медали без отца и единственный тайм за сборную Украины

35-летний специалист будет отвечать за действия игроков в защите, а также будет определенной буферной зоной между командой и тренерами.

Напомним, Виталий – двукратный бронзовый призер УПЛ в составе Зари, а также финалист кубка страны. В его активе 1 матч за сборную Украины (товарищеская игра против Литвы в 2014 году).

К слову, дуэт Вернидубов станет уже вторым в чемпионате Украины в новом сезоне – ранее в Карпатах, которые будут выступать в Первой лиге, воссоединились отец и сын Маркевичи.

Напомним, Кривбасс по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице УПЛ 7 место, набрав 41 очко.

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