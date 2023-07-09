Карпаты с голом новичка одолели Кривбасс, Довбик снова забил, Кравец сыграл за СК Днепр-1: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают подготовку к следующему сезону. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".
Контрольные матчи.
СК Днепр-1 – Металлист – 1:0
Гол: Довбик, 47
Кривбасс – Карпаты – 0:1
Гол: Невеш, 13
Минай – Хуст – 3:1
Голы: Одарюк, 21, Твердохлеб, 40, Петько, 45 – Луцив, 10
СК Днепр-1 минимально победил Металлист. В основном составе вице-чемпиона Украины вышел Василий Кравец, который прошлый сезон провел в Ворскле. Единственный гол во встрече забил Артем Довбик на старте второй половины – форвард удачно сыграл на опережение.
Карпаты одолели Кривбасс. Это был первый поединок после прихода Мирона Маркевича, который могли увидеть болельщики – предыдущие спарринги проводились секретно. В этой игре также был только один мяч, который забил новичок Карпат Игорь Невеш – бразилец воспользовался обрезкой защитника и переиграл вратаря.
Минай уверенно одолел Хуст. Правда, представитель Первой лиги повел в счете на 10 минуте. Впрочем, Одарюк, Твердохлеб и Петько еще до перерыва принесли победу закарпатцам.
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