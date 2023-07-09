Украинские клубы продолжают подготовку к следующему сезону. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Контрольные матчи.

СК Днепр-1 – Металлист – 1:0

Гол: Довбик, 47

Кривбасс – Карпаты – 0:1

Гол: Невеш, 13

Минай – Хуст – 3:1

Голы: Одарюк, 21, Твердохлеб, 40, Петько, 45 – Луцив, 10

СК Днепр-1 минимально победил Металлист. В основном составе вице-чемпиона Украины вышел Василий Кравец, который прошлый сезон провел в Ворскле. Единственный гол во встрече забил Артем Довбик на старте второй половины – форвард удачно сыграл на опережение.

Карпаты одолели Кривбасс. Это был первый поединок после прихода Мирона Маркевича, который могли увидеть болельщики – предыдущие спарринги проводились секретно. В этой игре также был только один мяч, который забил новичок Карпат Игорь Невеш – бразилец воспользовался обрезкой защитника и переиграл вратаря.

Минай уверенно одолел Хуст. Правда, представитель Первой лиги повел в счете на 10 минуте. Впрочем, Одарюк, Твердохлеб и Петько еще до перерыва принесли победу закарпатцам.

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