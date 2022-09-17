"В чемпионате Кипра на поле могут быть только шесть легионеров старше 22-х лет. До этого возраста нет лимита.

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У нас в команде три украинца: Морозюк, Квашук и Будник. Квашук считается легионером, но по квоте европейца. Здесь такие правила – если играл на Кипре больше года, ты уже считаешься европейцем. К сожалению, Квашук получил очень серьезную травму в последнем матче – у него перелом ноги. В ближайшие месяцы мы не сможем на него рассчитывать", – сказал Цымбал в комментарии FanDay.

Напомним, в первом туре Второго дивизиона Кипра ФК Красава уступил МИАП Нису (1:3) – единственный гол забил украинец Евгений Будник.

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