Чемпионат Индии, 10 тур

Ченнаи – Керала Бластерс – 1:1

Голы: Барретто, 48 – Самад, 23

Керала Бластерс забила в ворота Ченнаи на экваторе первого тайма. Иван Калюжный отдал пас на ход Самаду, а тот перебросил вратаря и открыл счет. Это первый ассист для 24-летнего Калюжного в чемпионате Индии.

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На 72-й минуте украинец получил желтую карточку, а на 75-й покинул поле. На тот момент счет был 1:1 – таким он и остался до финального свистка.

В 10-ти турах Керала Бластерс набрала 19 очков и занимает 4 место турнирной таблицы. Калюжный сыграл все 10 поединков, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Ранее воспитанник киевского Динамо выступал за Александрию, Металлист 1925, Рух и исландский Кеплавик.

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