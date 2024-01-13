"Ведутся переговоры. Разные клубы проявляют интерес, я открыт к предложениям и готов рассмотреть все варианты.

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Но посмотрим, как все будет, пока ничего конкретного сказать не могу", – цитирует Кащука Legioners.ua.

Напомним, ранее сообщалось о предметном интересе к Алексею со стороны хорватского Хайдука и азербайджанского Нефтчи.

Стоит добавить, что контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

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