Выпускник Академии киевского Динамо не получил шанса в родном клубе. Футбольная Одиссея занесла форварда в Урарту из Армении, куда он перебрался месяц назад.

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Сегодня состоялся полноценный дебют Хлебаса в стартовом составе новой команды. До этого Дмитрий дважды выходил на смены, суммарно сыграв 8 минут. Матч против ЦСКА из Еревана стал для 27-летнего украинца очень успешным.

Хлебас в середине первого тайма открыл счет, а на старте второго оформил дубль. Урарту победил со счетом 4:1 и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Армении.

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