Випускник академії київського Динамо не отримав шансу в рідному клубі. Футбольна Одіссея занесла форварда в Урарту з Вірменії, куди він перебрався місяць тому.

Ярмоленко проти Севільї: класний гол Астон Віллі не дав українцю гарантій, все залежить від конкурента

Сьогодні відбувся повноцінний дебют Хльобаса у стартовому складі нової команди. До цього Дмитро двічі виходив на заміни, сумарно зігравши 8 хвилин. Матч проти ЦСКА з Єревану став для 27-річного українця вкрай успішним.

Хльобас в середині першого тайму відкрив рахунок, а на старті другого оформив дубль. Урарту переміг з рахунком 4:1 та піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Вірменії.

Росія напала на Україну: Луческу вимагає жорсткіших санкцій для росіян, ризик захисника Шахтаря, допомога Реала (LIVE)