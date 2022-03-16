"Если Антонио не в форме, я не буду рисковать. Он не тот, с кем бы я так поступил. В общем, если кто-то не готов играть, я не буду использовать его. Но дело в том, что Майкл действительно важен по разным причинам. Нам нужно было качество Ярмоленко, чтобы забить гол несколько дней назад, нам этого не хватало, но Мик играет по-другому... Нам нужен Мик, но полностью готовым.

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Кажется, сейчас с Ярмоленко все хорошо. Когда у тебя есть такой момент в карьере, иногда нужно немного времени, чтобы вернуться, это непросто. Это был действительно важный момент для него и для нас – он забил нам гол, который имел столь большое значение. Иногда быстро вернуться на этот уровень не так-то просто. Андрей в хорошей форме и доступен. Он, безусловно, пригодится в игре завтра", – цитирует Мойеса FootballLondon.

Напомним, несколько дней назад Ярмоленко заменил травмированного Майкла Антонио в матче против Астон Виллы и помог Вест Хэму победить, забив гол. Уже завтра лондонцы сыграют против Севильи в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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