Вице-президент Хатайспора Этхем Сунар признался, что недавно клуб получал запрос по трансферу форварда Аарона Бупедзы. Вероятный покупатель предлагал 9 млн евро в рассрочку.

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По информациии Ensonhaber, с соответствующим предложением обращалось именно киевское Динамо. Ответ Хатайспора был однозначным – 10 млн и никакой рассрочки. Источник не сообщает, будут ли "бело-синие" делать еще один запрос.

К слову, Аарон Бупендза является лучшим бомбардиром Суперлиги, забив 16 мячей в 20 поединках. Нападающий также имеет опыт выступлений во Франции и Португалии. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Габона всего в 500 тысяч евро.

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