"Спасибо, Таулант Сефери. Тирана сообщает о переходе игрока Тауланта Сефери в украинский клуб Ворскла и выражает благодарность за вклад игрока и его усердную работу. Спасибо за бесчисленные эмоции и проделанную работу.

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Ты идешь из Тираны чемпионом. Клубная футболка всегда будет для тебя родной. Удачи в новом клубе. Рады, что мы смогли подчеркнуть качества замечательного игрока, которым ты и являешься", – говорится в сообщении Тираны в Instagram.

Отметим, что в прошлом сезоне Сефери провел в Теуте, где сыграл в 43 матчах и отличился 18 голами и 10 ассистами. Основная его позиция – центральный нападающий, но может сыграть на обоих флангах атаки. Трансфер албанца обойдется Ворскли в 500 тысяч евро, а контракт рассчитан на 3 года.

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