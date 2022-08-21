Ворскла завершает трансфер Тауланта Сефери из Тираны, сообщает издание Arkeleu.

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Известны некоторые детали сделки: контракт рассчитан на три года, а за переход игрока выплатят 500 тысяч евро. Зарплата же игрока составит 700 тысяч долларов.

Прошлый сезон Сефери провел в Теуте, где сыграл в 43 матчах и отличился 18 голами и 10 ассистами. Основная его позиция – центральный нападающий, но также может сыграть на обоих флангах атаки.

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