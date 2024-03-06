Черноморец в официальном Telegram-канале объявил о подписании Фабрицио Альваренги.

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Клуб не разглашает сроки контракта, но Transfermarkt сообщает, что сотрудничество аргентинца с "моряками" рассчитано до 30 июня 2025 года.

Добавим, что первую половину сезона Альваренга провел во львовском Рухе (3 матча без результативных действий). За "желто-черных" он выступал с 2021 года. Фабрицио также поиграл за донецкий Олимпик, а начинал свою карьеру в аргентинском Велесе.

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