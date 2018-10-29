Ворскла выплатила футболистам половину долгов

Владельцы полтавской Ворсклы погасили часть задолженности перед футболистами.

Руководство Ворсклы начало погашать задолженность перед игроками. Об этом сообщил голкипер команды Богдан Шуст эфире программы "Великий футбол".

Отметим, что ворскляне написали в ФФУ письмо, в котором указали, что не выйдут на матч Лиги Европы против Арсенала.

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"После матча с Арсеналом нам выплатили деньги. Потом ничего не было, но сейчас президент и вице-президент зашли в раздевалку и пообещали нам, что будут выплаты. Сказали, что у нас все стабильно и переживать нет причин.

Выплатили пять месяцев зарплаты. Можно сказать половину долга, который перед нами был. Как именно? Там разбито за два года, надо посмотреть. Еще есть определенное количество месяцев, но лучше задать вопрос руководству.

За выход в еврокубки часть денег команда получила, но есть еще определенное количество, которое руководство нам должно. Было озвучено, что вопрос в работе", – сказал Шуст.