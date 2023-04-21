Заря подошла к поединку в Ковалевке, выиграв 5 из 6-ти матчей весной и вплотную приблизившись ко второй позиции. В случае победы луганчане хотя бы на сутки обошли бы СК Днепр-1, однако возникали сомнения в способности пробить оборону Колоса. Подопечные Ярослава Вишняка пропустили всего 2 мяча во втором круге, а их сухая серия длилась уже три тура.

Заря же в единственном матче против качественно поставленного низкого блока потерпела поражение (его нанес Кривбасс). Тревоги получили свое подтверждение в первом тайме в Ковалевке – луганчане владели мячом и нанесли 6 ударов, но не создали ни одного момента с игры. Как и Колос, кстати.

До перерыва можно было отметить только два эпизода. Первый – попадание в руку Черноморца на 20-й минуте. Арбитр решил, что конечность прижата к корпусу, поэтому пенальти не назначил. Похоже, что всё справедливо.

Другой же эпизод завершился взятием ворот Колоса. Золотов на 30-й минуте сфолил перед собственной штрафной площадкой, арбитр свистнул фол, а Булеца вместо удара со штрафного выполнил поперечный пас на Бражко. Владимир принял его и красиво зарядил в дальний угол – 0:1!

Вероятно, это был наигранный розыгрыш. Перед стандартом Патрик ван Леувен сделал характерный жест рукой в сторону, а затем ею же показал вперед. Можно прочитать как "кати поперёк и бей туда". Вот, собственно, и все интересные эпизоды первого тайма.

Второй тайм начался для Зари ужасно. Команда никак не могла создать нормальный момент, а на 55-й минуте еще и в меньшинстве осталась – это Снурницын в совершенно непринужденной ситуации прихватил Ильина и получил второе предупреждение. При большом желании, Ярослав Козык мог бы и простить Игоря, однако причины для демонстрации желтой карточки выглядят объективными.

Колос сразу же мог и наказать за глупый фол. Чоботенко на дальней штанге замыкал подачу со стандарта, но с близкого расстояния в ворота не попал. Заря всего через две минуты ответила врыванием Русина в штрафную площадку с ударом в дальний угол – Волынец парировал!

Последний момент гостей во встрече принадлежал Батагову. Арсений на 64-й минуте протащил мяч и решился на выстрел метров с 30-ти, а Волынец достал мяч из-под перекладины! После этого Заря сосредоточилась на обороне победного результата – в частности, Патрик ван Леувен вместо Герреро и Бражка на 68-й минуте выпустил Дрышлюка и Мишнева, усилив опорную зону.

Свою задачу гости выполнили успешно. За последние полчаса Колос имел только одну опасную возможность с врыванием Попова на левый край штрафной. Кирилл пробил в дальний угол, но в плоскость не попал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу луганчан.

Заря набрала 46 очков и поднялась на вторую позицию, опередив СК Днепр-1 на один зачетный балл. Колос остается шестым, держась в трех пунктах от Александрии.

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