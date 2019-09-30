Председатель Федерации футбола Мариуполя жестко обратился к Ахметову и Палкину

Председатель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев выступил за смену руководства и политики клуба.

"Обращаюсь к Ринату Ахметову и Сергею Палкину.

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Господа, может, достаточно ставить эксперименты над нашей любимой командой? Не пора ли уже задуматься о смене руководства клуба и освободить Андрея Санина? Зачем нам команда под таким его руководством? Ведь даже болельщики устали от такого управления и перестали ходить на игры команды.

Давно уже пора что-то менять в клубе, я уже молчу о коррупции, которая процветает в нем.

Может, городской власти пора задуматься о собственной муниципальной команде? Где игроки будут исключительно мариупольцы и уверен, на своих воспитанников стадионы будут переполнены и с удовольствием люди будут ходить на своих ребят.

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Все мы знаем, что футбольная детская школа использует детей, не дает им возможности продвигаться вне клуба. А самое страшное, что после школы, наши дети не нужны основной команде. Так может пора что-то менять?

Вы уничтожаете мечты наших детей", – написал Журавлев в своем Facebook.