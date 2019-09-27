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Почетный президент Ворсклы Жеваго получил подозрение от Государственного бюро расследований

17:17 75 Читати українською
Почетный президент Ворсклы Жеваго получил подозрение от Государственного бюро расследований
Константин Жеваго / etcetera.media

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго заочно получил подозрение от Государственного бюро расследований из-за возможной причастности к схеме с растратой 2,5 млрд гривен.

"Между финансовыми учреждениями (банком" Финансы и кредит "и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

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В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", – сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в своем Facebook.

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Отметим, что в августе ГБР объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд гривен. Президента полтавчан также проверили на причастность к преступлению.

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