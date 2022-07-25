Ворскла согласовала с действующим чемпионом Албании – Тираной – трансфер атакующего полузащитника Эннура Тотре, сообщает Gazetaolle.

Ворскла неожиданно разорвала контракт со своим лидером

По информации источника, 25-летний хавбек, который должен заменить Оливье Тилля, уже на этой неделе присоединится к команде Виктора Скрипника. Трансфер игрока сборной Северной Македонии обойдется "зелено-белым" в 300 тысяч евро – 250 тысяч Ворскла выплатит сразу, а еще 50 тысяч албанцы смогут получить в качестве бонуса по результатам выступлений Тотре. Зарплата Эннура в украинском клубе составит 180 тысяч евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, Тотре – воспитанник Шкендии. В Тирану перешел в июле 2021 года в статусе свободного агента. В прошлом сезоне провел за албанцев 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов, отдал 6 результативных передач и стал чемпионом страны. Сыграл два матча за сборную Северной Македонии. Transfermarkt оценивает игрока в 425 тысяч евро.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первые очки в сезоне и оторвалась от конкурентов – скоро обойдем Россию