Первые очки в еврокампании 2022/23 уже упали в копилку Украины. Шахтер благодаря прямой путевке в групповой турнир Лиги чемпионов набрал 0,800 балла, а посреди недели зачетные пункты были добыты и непосредственно на футбольном поле.

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Динамо благодаря ничьей с Фенербахче в квалификации ЛЧ (0:0) завоевало 0,5 очка, что после разделения на 5 команд-участниц составляет 0,1 балла в таблицу коэффициентов. Ворскла, которая обыграла АИК в Лиге конференций, пополнила копилку Украины на 0,2 балла. Соответственно, наши клубы уже получили 1,1 балла в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Украину также представляют Заря и СК Днепр-1, еще не стартовавшие в еврокубках – первые матчи эти команды сыграют в августе.

В настоящее время Украина занимает 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Впереди Россия, клубы которой дисквалифицированы на текущий евросезон. Она автоматически получила 4,333 балла и оторвалась от нас на 1,315. Впрочем, при условии удачных выступлений в еврокубках у Украины есть реальная возможность обойти агрессоров уже в ближайшее время.

Для того чтобы иметь шансы напрямую делегировать чемпиона Украины в групповой турнир ЛЧ 2024/25, по итогам текущего сезона нужно занять хотя бы 11 место (10 позиция уже гарантирует прямую путевку). В настоящее время отставание Украины от Сербии, имеющей четырех представителей в еврокубках (соответственно, все ее очки делятся на 4) составляет более двух баллов (2,475, если быть точным).

Но в то же время нужно не забывать оглядываться назад, ведь нас активно поджимают Норвегия, Швейцария и Греция, которые, правда, набрали меньше баллов, чем Украина. Мы сумели даже немного оторваться от преследователей.

Напомним, через год чемпион Украины вынужден будет начинать борьбу в ЛЧ с третьего раунда квалификации, а вице-чемпион – со второго. Это должно было произойти уже в этом сезоне, но благодаря дисквалификации россиян Шахтер вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. А вот Динамо для вожделенного группового турнира нужно пройти сразу трех соперников.

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