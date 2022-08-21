Главный тренер "горожан" Олег Дулуб опроверг информацию о том, что группа игроков Львова взбунтовалась против условий контрактов и отказалась выходить на матч 1-го тура против Миная.

"Эта версия не выдерживает проверки логикой. У нас в клубе 3 вратаря и 13 полевых игроков подписывали долгосрочные контракты как минимум в прошлом году.

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Зарплата выплачивается в срок. Не нужно искать "измену", там где ее нет", – сказал Дулуб в комментарии "ТаТоТакое".

К слову, источник также получил подтверждение от руководства УПЛ, что сезон для Львова начнется 27 августа домашним матчем против Зари.

Напомним, на фоне слухов о переносе поединка первого тура между Минаем и Львовом появилась информация о проблемах во львовском клубе и возможном снятии "горожан" с розыгрыша УПЛ.

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