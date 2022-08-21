Ворскла підсилилась легіонером з Європи, – ЗМІ
16:39 - Читать на русском
Нападник Таулант Сефері найближчим часом має стати новачком Ворскли.
Ворскла завершує трансфер Тауланта Сефері з Тірани, повідомляє видання Arkeleu.
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Відомі деякі деталі угоди: контракт розрахований на 3 роки, а за перехід гравця виплатять 500 тисяч євро. Зарплата ж гравця становитиме 700 тисяч доларів.
Минулий сезон Сефері провів у Теуті, де зіграв у 43 матчах та відзначився 18 голами та 10 асистами. Основна його позиція – центральний нападник, але також може зіграти на обох флангах атаки.
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