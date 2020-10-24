Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Ворскла стартовал в 14:00. Поединок проходил на киевском НТК Банникова, ведь Полтава оказалась в красной карантинной зоне. Сначала матч был перенесен в Александрию, но впоследствии дирекция УПЛ снова сменила место проведения игры. Таким образом, "горняки" стали номинальным хозяином поединка, а матч второго круга пройдет в Полтаве. Интересно, что Ворскла на момент начала игры опережала Шахтер в турнирной таблице на 2 очка – "горняки" занимали 3 место, а полтавчане вместе с Динамо делили первые-вторые ступеньки.

Луиш Каштру решил не менять состав, который сенсационно обыграл Реал в Мадриде. С первых минут вышли абсолютно те же футболисты – правда, в запас вернулись ряд лидеров: Тайсон, Матвиенко, Алан Патрик, Пятов и Степаненко. Как известно, уже 27 октября Шахтер проведет домашний матч Лиги чемпионов против Интера – "горняки" вошли в насыщенный еврокубковый марафон, играя два раза в неделю.

Уже на первых секундах матча Дентиньо запрессинговал Ризныка в штрафной гостей – голкипер Ворсклы едва не ошибся, выбивая мяч, но круглый попал в бразильца и покинул пределы поля. На 3-й минуте возник первый момент. Корниенко включился левым флангом и прострелил на линию вратарской – Дентиньо в падении не сумел переправить мяч в ворота. Еще одна атака Шахтера завершилась прострелом Тете, но Ризнык сыграл надежно.

А вот на 7-й минуте забила Ворскла, реализовав первый же момент. "Горняки" сами привезли этот гол – Корниенко довольно опрометчиво шведой отдал с фланга назад в свою штрафную. Бондарь почему-то стоял и ждал мяча, а Кулач (экс-форвард Шахтера, к слову) опередил защитника и точно пробил мимо Анатолия Трубина. 0:1 – подопечные Максимова шокировали Луиша Каштру, использовав ужасную ошибку его подопечных.

Шахтер бросился отыгрываться. Дальняя попытка Соломона была неудачной, а вот номинальные гости создали еще один момент. Трубин в падении выбил мяч после сильного прострела справа. Маркос Антонио вблизи чужой штрафной эффектно раскрутил сразу трех оппонентов и подключил Корниенко. Мощный прострел латераля – Альюн выбил мяч. И тут же Ворскла могла снова забивать – Кане разрезным пасом вывел Кулача один на один с Трубиным. Форвард подсекал мяч над голкипером, но тот сыграл надежно. А на 19-й минуте Владислав получил аналогичный шанс, однако почему-то снова решил по-пижонски перебросить вратаря. Неудачно. Еще до 20-й минуты Ворскла могла трижды забить Шахтеру, однако экс-форвард "горняков" продемонстрировал чудеса расточительности.

Хороший шанс был у Маркоса Антонио, однако центрхав дончан не сумел подставить голову после навеса Додо – мяч покинул пределы поля. Снова бразилец попробовал счастья, теперь уже дальним ударом – мимо. Наказание за нереализацию Кулача пришло на 33-й минуте. Гол организовали главные герои матча с Реалом – Тете нашел в штрафной свободного Соломона, а тот неотразимым ударом в дальний нижний угол восстановил паритет. Шансов у Ризныка почти не было.

Сразу после гола "горняки" просили пенальти – Марлос упал в штрафной полтавчан. Виталий Романов развел руками, а VAR на поединке не было. Был шанс у Тете, который в своем фирменном стиле крутил в дальний угол – прямо в голкипера. Дальний выстрел Корниенко был неточным. На этом первый тайм и завершился. Шахтер значительно больше контролировал мяч, больше бил по воротам (9:3, в створ – 3:3), но Ворскла создала гораздо более острые моменты. Если бы Кулач их реализовывал, то команда Максимова могла бы рассчитывать на большее.

Луиш Каштру в перерыве не сделал замен, а его подопечные с первых секунд бросились в атаку. Ризнык в падении опередил Додо и забрал мяч. Ворскла ответила неточным ударом Кане, который в следующем эпизоде ​​упал и просил штрафной – ноль реакции от Романова. А вот падение Тете в борьбе с Альюне не осталось без внимания арбитра. Марлос со штрафного мягко набросил на Майкона, тот пробил с лету – мимо дальнего угла.

На 53-й минуте Ворскла осталась в меньшинстве. Альюн вблизи углового флажка скосил Тете – вторая желтая, до свидания. И тут же Луиш Каштру бросил в бой Алана Патрика, который заменил Майкона. Марлос мощно приложился с дальней дистанции – Ризнык парировал. Вторая замена от наставника Шахтера – Тайсон вместо Соломона. "Горняки" давили, а подопечные Максимова все чаще стали тянуть время. На 70-й минуте Ризнык в шпагате спас полтавчан после удара Дентиньо – удивительный сейв от голкипера Ворсклы!

Каштру пошел ва-банк, выпустив Матвиенко, Степаненко и Судакова. Именно Николай мог стать автором забитого мяча, однако Ризнык парировал его слабый удар с линии вратарской. Тете сместился с фланга в центр и пробил в ближний – снова Дмитрий на месте. На 81-й минуте был бессилен уже и кипер гостей, но Алан Патрик чуть не попал в ближнюю девятку, исполняя штрафной. Скляр ценой собственного здоровья заблокировал удар Марлоса. После подката защитник столкнулся с Яворским, но продолжил игру.

В конце концов, Ворскла удержала ничью. Во втором тайме команда Максимова не думала об атаке, сосредоточившись на защите собственных ворот. 1:1 – полтавчане набрали 15 очков и стали единоличными лидерами УПЛ. Правда, Динамо свой матч против Александрии начнет сегодня в 17:00. Шахтер остался третьим – у подопечных Каштру 13 очков. Во вторник, 27 октября, "горняки" примут Интер во втором туре ЛЧ.

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