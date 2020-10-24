Ворскла в рамках 7-го тура УПЛ расписала боевую ничью с Шахтером. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Полтавчане шокировали соперника уже в начале матча. Корниенко отдал пас назад в свой штрафной, Бондарь вовремя не отреагировал и Кулач, опередив защитника, точно пробил мимо Анатолия Трубина. Однако еще до перерыва "горняки" сравняли – Тете нашел в штрафной свободного Соломона, а тот мощным ударом в дальний нижний угол восстановил статус-кво.

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После отдыха Ворскла осталась в меньшинстве – команду подвел Ндиайе Пап Альюн, который вблизи углового флажка скосил Тете и увидел вторую желтую карточку. Однако, подопечным Каштру не удалось воспользоваться численным преимуществом и матч так и закончился боевой ничьей.

Как следствие, Ворскла с 15 пунктами возглавила турнирную таблицу, Шахтер – с 13 баллами третий.

Ворскла удержала ничью с Шахтером и стала лидером УПЛ – ошибка чемпионов мира стоила "горнякам" победы