Шахтер встречается с мадридским Реалом в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Видео голов и обзор матча Реал – Шахтер смотрите на "Футбол 24".

Шахтер очень солидно начал матч, создавал моменты, а на 29-й минуте открыл счет! Затяжная атака "горняков" перешла на левый фланг, Корниенко смело пошел в чужую штрафную площадь, проскочил нескольких соперников и выкатил на Тете. Бразилец точно пробил в дальний угол – 0:1!

Реал – Шахтер: видео гола Тете

Не прошло и 5 минут, как Шахтер удвоил преимущество! Тете получил мяч на правом фланге, обыграл оппонента, вышел на ударную позицию и выстрелил по воротам. Куртуа справился, но Варан под давлением Дентиньо загнал мяч в собственные ворота.

Реал – Шахтер: видео автогола Варана

До конца первого тайма чемпион Украины довел счет до разгромного!!! Соломон обыгрался с Тете и не оставил шансов Куртуа точным ударом в угол. Эффектный пас пяткой от бразильца – фантастика! Разрывы в обороне Реала – также фантастика.

Реал – Шахтер: видео гола Соломона

Реал Мадрид – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов