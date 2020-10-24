Шахтар та Ворскла зустрічалися у Києві в центральному поєдинку 7-го туру УПЛ (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Шахтар – Ворскла стартував о 14:00. Поєдинок проходив на київському НТК Баннікова, адже Полтава опинилася в червоній карантинній зоні. Спершу матч було перенесено в Олександрію, але згодом дирекція УПЛ знову змінила місце проведення гри. Таким чином, "гірники" стали номінальним господарем поєдинку, а матч другого кола пройде в Полтаві. Цікаво, що Ворскла на момент початку гри випереджала Шахтар в турнірній таблиці на 2 очки – "гірники" посідали 3 місце, а полтавці разом з Динамо ділили першу-другу сходинки.

Луїш Каштру вирішив не змінювати склад, який сенсаційно обіграв Реал у Мадриді. З перших хвилин вийшли абсолютно ті ж футболісти – щоправда, у запас повернулися низка лідерів: Тайсон, Матвієнко, Алан Патрік, Пятов та Степаненко. Як відомо, вже 27 жовтня Шахтар проведе домашній матч Ліги чемпіонів проти Інтера – "гірники" увійшли у насичений єврокубковий марафон, проводячи дві гри в тиждень.

Вже на перших секундах матчу Дентінью запресингував Різника у штрафному гостей – голкіпер Ворскли ледь не помилився, вибиваючи м'яч, але круглий влучив у бразильця та залишив межі поля. На 3-й хвилині виник перший момент. Корнієнко увімкнувся лівим флангом та прострілив на лінію воротарського – Дентінью в падінні не зумів переправити м'яч у ворота. Ще одна атака Шахтаря завершилася прострілом Тете, але Різник зіграв надійно.

А от на 7-й хвилині забила Ворскла, реалізувавши перший же момент. "Гірники" самі привезли цей гол – Корнієнко доволі необачно шведою віддав з флангу назад у власний штрафний. Бондар чомусь стояв і чекав м'яча, а Кулач (екс-форвард Шахтаря, до слова) випередив захисника і влучно пробив повз Анатолія Трубіна. 0:1 – підопічні Максимова шокували Луїша Каштру, використавши жахливу помилку його підопічних.

Шахтар кинувся відігруватися. Дальня спроба Соломона була невдалою, а от номінальні гості створили ще один момент. Трубін у падінні вибив м'яч після сильного прострілу справа. Маркос Антоніо поблизу чужого штрафного ефектно розкрутив одразу трьох опонентів та підключив Корнієнка. Потужний простріл латераля – Альюн вибив м'яч. І тут же Ворскла могла знову забивати – Кане розрізним пасом вивів Кулача віч-на-віч із Трубіним. Форвард підсікав м'яч над голкіпером, але той зіграв надійно. А на 19-й хвилині Владислав отримав аналогічний шанс, проте чомусь знову вирішив по-піжонськи перекинути воротаря. Невдало. Ще до 20-ї хвилини Ворскла могла тричі забити Шахтарю, проте екс-форвард "гірників" продемонстрував дива марнотратства.

Хороший шанс був у Маркоса Антоніо, проте центрхав донеччан не зумів підставити голову після навісу Додо – м'яч залишив межі поля. Знову бразилець спробував щастя, тепер вже дальнім ударом – повз стійку. Покарання за нереалізацію Кулача прийшло на 33-й хвилині. Гол організували головні герої матчу з Реалом – Тете знайшов у штрафному вільного Соломона, а той невідпорним ударом у дальній нижній кут відновив паритет. Шансів у Різника майже не було.

Одразу після голу "гірники" просили пенальті – Марлос впав у штрафному полтавців. Віталій Романов розвів руками, а VAR на поєдинку не було. Був шанс у Тете, який у своєму фірмовому стилі крутив в дальній кут – просто в голкіпера. Дальній постріл Корнієнка був неточним. На цьому перший тайм і завершився. Шахтар значно більше контролював м'яч, більше бив по воротах (9:3, у площину – 3:3), але Ворскла мала значно гостріші моменти. Якби Кулач їх реалізовував, то команда Максимова могла б розраховувати на більше.

Луїш Каштру в перерві не зробив замін, а його підопічні з перших секунд кинулися в атаку. Різник у падінні випередив Додо та забрав м'яч. Ворскла відповіла неточним ударом Кане, який в наступному епізоді впав і просив штрафний – нуль реакції від Романова. А от падіння Тете в боротьбі з Альюном не залишилося без уваги арбітра. Марлос зі штрафного м'яко накинув на Майкона, той пробив з льоту – повз дальній кут.

На 53-й хвилині Ворскла залишилася в меншості. Альюн поблизу кутового прапорця скосив Тете – друга жовта, до побачення. І тут же Луїш Каштру кинув у бій Алана Патріка, який замінив Майкона. Марлос потужно приклався з дальньої дистанції – Різник парирував. Друга заміна від наставника Шахтаря – Тайсон замість Соломона. "Гірники" тиснули, а підопічні Максимова все частіше почали тягнути час. На 70-й хвилині Різник у шпагаті врятував полтавців після удару Дентінью – дивовижний сейв від кіпера Ворскли!

Каштру пішов ва-банк, випустивши Матвієнка, Степаненка і Судакова. Саме Микола міг стати автором забитого м'яча, проте Різник парирував його слабкий удар з лінії воротарського. Тете змістився з флангу в центр і пробив у ближній – знову Дмитро на місці. На 81-й хвилині був безсилим вже і кіпер гостей, але Алан Патрік трохи не влучив у ближню дев'ятку, виконуючи штрафний. Скляр ціною власного здоров'я заблокував удар Марлоса. Після підкату оборонець зіткнувся з Яворським, але продовжив гру.

Зрештою, Ворскла втримала нічию. У другому таймі команда Максимова не думала про атаку, зосередившись на захисті власних воріт. 1:1 – полтавці набрали 15 очок та стали одноосібними лідерами УПЛ. Щоправда, Динамо свій матч проти Олександрії розпочне сьогодні о 17:00. Шахтар залишився третім – у підопічних Каштру 13 очок. У вівторок, 27 жовтня, "гірники" приймуть Інтер в другому турі ЛЧ.

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