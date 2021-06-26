Ворскла без проблем переиграла СК Днепр-1 в рамках контрольного поединка. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

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Ворскла – СК Днепр-1 – 3:0

Голы: Челядин, 26, Пуцлин, 64, Степанюк, 85

Первая половина проходила под контролем СК Днепр-1, однако отличились полтавчане – Челядин классно попал в девятку в середине первой половины. После перерыва команды кардинально изменили составы, Назарий Русин впервые сыграл за днепрян, однако получилось неудачно.

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Второй тайм был за Ворсклой, которая сначала удвоила преимущество благодаря красивому выстрелу Пуцлина, а точку в поединке поставил Степанюк после затяжной атаки Ворсклы. Отметим, что Русин мог размочить счет, но голкипер полтавчан Ризнык блестяще среагировал на удар из пределов штрафной. Наиболее негативной новостью стала потеря капитана СК Днепр-1 Сергея Логинова, который получил рассечение в борьбе со Скляром и отправился в больницу.

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