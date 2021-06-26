Нуриев объявил об уходе из Миная
Хавбек Миная Анатолий Нуриев стал еще одним игроком, который покинул закарпатский клуб в текущее трансферное окно.
"Это были замечательные и очень эмоциональные три года. Хотел сказать огромное спасибо всем: президенту, тренерам, всем футболистам, с которыми мне довелось играть, всему персоналу. Особая благодарность болельщикам, без вас футбол был бы неинтересным. Спасибо всем, кто верил в меня и в нашу команду. Я рад, что был частью этой семьи", – написал Нуриев на своей странице в Facebook.
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Отметим, что именно Анатолий был лучшим бомбардиром Миная в прошлом сезоне, отметившись 10 голами и 1 ассистом в 22 встречах УПЛ.
Добавим, что результативные достижения Нуриева не помогли закарпатцам спастись от вылета из УПЛ. В прессе также были слухи, что Минай в случае вылета из УПЛ прекратит свое существование, но клуб все же заявился на Первую лигу.
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