Ворскла без проблем переграла СК Дніпро-1 у рамках контрольного поєдинку. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

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Ворскла – СК Дніпро-1 – 3:0

Голи: Челядін, 26, Пуцлін, 64, Степанюк, 85

Перша половина проходила під контролем СК Дніпро-1, проте відзначились полтавці – Челядін класно поцілив у дев'ятку всередині першої половини. По перерві команди кардинально змінили склади, Назарій Русин вперше зіграв за дніпрян, проте вийшло невдало.

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Другий тайм був за Ворсклою, яка спочатку подвоїла перевагу завдяки красивому пострілу Пуцліна, а крапку в поєдинку поставив Степанюк після затяжної атаки Ворскли. Відзначимо, що Русин міг розмочити рахунок, але голкіпер полтавців Різник блискуче зреагував на удар з меж карного майданчика. Найбільш негативною новиною стала втрата капітана СК Дніпро-1 Сергія Логінова, який отримав розсічення у боротьбі зі Скляром та вирушив до лікарні.

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