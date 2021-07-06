Ворскла разбила Карпаты, Ингулец начал болгарские сборы с ничьей: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают проводить товарищеские матчи в рамках межсезонной подготовки.
Товарищеские матчи
Ворскла – Карпаты Л – 4:0
Голы: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25.
Ингулец – ЦСКА 1948 – 1:1
Голы: Йошков, 24 – Бартулович, 33
Ворскла поиздевалась над очередным львовскими Карпатами, которые попробуют свои силы в профессиональном футболе. Прошла только половина тайма, а полтавчане уже отгрузили сопернику три гола. После перерыва молодой форвард Даниил Кравчук оформил дубль и окончательные 4:0.
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Ингулец начал болгарские сборы матчем против ЦСКА 1948. Подопечные Сергея Лавриненко расписали ничью с командой, которая в прошлом сезоне заняла пятую строчку чемпионата Болгарии. Все решилось в первом тайме – ветеран украинского клуба Младен Бартулович ответил на гол Йошкова.
Напомним, что УПЛ 2021/22 стартует 25 июля, поэтому у команд остается почти три недели для качественной подготовки к сезону.
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