Ворскла на своем официальном сайте объявила о переходе украинского форварда нигерийского происхождения Адеринсолы Эсеолы.

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Полтавский клуб не раскрывает детали соглашения с нападающим, который до этого выступал за казахский Кайрат с 2018 года. В активе Эсеолы 84 матча за алматинцев, в которых он отличился 38 голами и 8 результативными передачами.

К слову, Адеринсола родился в Житомире. Нападающий свое время находился в системе Динамо, выступал за Арсенал-Киев и Зирку в украинском первенстве.

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