Леганес, за который ранее выступал воспитанник Карпат, объявил об этом переходе еще 5 дней назад, но Ворскла подтверждений не предоставляла. Очевидно, что проблемой стали бюрократические нюансы.

Заря официально объявила о подписании Бутко

В конце концов, Кравец стал полноценным игроком полтавчан. "Только что 25-летний левый защитник поставил свою подпись под трехлетним соглашением. В Ворскле Василий Кравец будет выступать под 20-м номером", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

К слову, Кравец с 2017 года выступал в чемпионате Испании (Сегунде). До последнего времени права на этого футболиста принадлежали Леганесу, но клуб постоянно отправлял украинца по арендах.

Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"