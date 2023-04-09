Ворскла в 20-м туре УПЛ минимально одолела Ингулец (1:0), прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию. На 34-й минуте матча хавбек "зелено-белых" Владлен Юрченко травмировался и покинул поле. После обследования врачи озвучили неутешительный диагноз – разрыв мениска сустава левой ноги.

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"Сломался на ровном месте, безо всяких явных причин. Надо ложиться на операцию. Где именно – решаем сейчас. Но думаю, что это будет Украина. Если все пройдет нормально, вернусь к тренировкам через 4 недели", – сказал Юрченко в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, Владлен перешел в Ворсклу в сентябре 2022 года из Риги. В текущем сезоне провел за команду Виктора Скрипника 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с полтавчанами действует до лета 2025 года.

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