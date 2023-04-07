Ворскла подходила к матчу с Ингульцом, выиграв всего один матч из восьми последних. Последняя победа полтавчан была зафиксирована еще в середине ноября – как следствие, команда оказалась в одном очке от зоны вылета. Петровцы, в свою очередь, торжествовали в трех из четырех поединков весной, хотя качество футбола плавно падало.

Команда Виктора Скрипника, несмотря на ужасные проблемы в обороне, входила в топ-5 команд по качеству позиционной атаки. В первом тайме с Ингульцом на данный факт не было даже намека – "зелёно-белые" провели четыре удара, ни один из которых не стал острым. Подопечные Сергея Ингульца вообще ограничились одним выстрелом мимо ворот.

Моментов в Полтаве до перерыва так и не создали. Зато было две замены на 30-х минутах. Гости из-за повреждения заменили Козака (вместо него вышел экс-ворсклянин Козыренко), а у хозяев пришлось снимать Юрченко. В бой бросили Скляра.

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Именно Скляр уже через три минуты после перерыва помог Ворскле открыть счет. Бацула выполнил подачу со штрафного, Павлюк перевел ее на дальнюю штангу, а Скляр оттуда выполнил мягкий навес во вратарскую площадь – Кравец же с метра занёс мяч в ворота. Защитники Ингульца просто забыли за Василия.

Ингулец за весь второй тайм смог ответить только неплохим дальним ударом Кухарука. Мяч прошел мимо правой штанги. В общем, подопечные Сергея Ковальца провалили данный отрезок матча.

Ворскла же вполне могла забивать еще. На 73-й минуте Пердута головой замыкал подачу на дальнюю штангу, попав во внешнюю сторону сетки. На 78-й Кравец выиграл подбор перед штрафной площадкой и выстрелил, однако точности немножечко не хватило.

На 85-й же минуте Степанюк прорвался по правому флангу и выкатил пас на Олейника в штрафную, а тот бахнул в ближнюю девятку – Билык парировал!

Последний шанс дожать Ингулец полтавчане упустили на 90-й минуте, когда Лопес получил передачу на ход и ворвался на правый край штрафной площадки. Впрочем, там бразилец затормозил, после чего пробил низом. Билык справился.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ворсклы. Подопечные Виктора Скрипника прервали 5-матчевую серию, набрали 23 очка и обошли Ингулец в турнирной таблице. Полтавчане поднялись на восьмую строчку, а петровцы расположились прямо за ними.

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