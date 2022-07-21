Ворскла начинала еврокубковый сезон домашним матчем против АИКа в квалификации Лиги конференций, однако полтавским фанам пришлось наблюдать встречу на ютуб-каналах – обе игры со шведским коллективом должны пройти в Стокгольме. Эта проблема была не единственной. Сам соперник "зелено-белых" был непростым, ведь в его составе фигурировали фамилии Гвидетти, Лустига и Себастьяна Ларссона, а команда уже провела 15 матчей в чемпионате. К счастью, Гвидетти и Лустиг остались в запасе.

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Ворскляне летом сменили тренера – с Юрием Максимовым контракт не продлили, а вместо него пришел Виктор Скрипник. Новый коуч на сборах ставил новый стиль, без кросов и с кучей коротких передач, а главной изюминкой стала схема 4-4-2 с ромбом в центре. Именно в ней полтавчане и вышли на матч с АИКом: Пуцлин играл в качестве опорника, новичок Олийнык действовал под нападающими, а в полуфлангах расположились Венсан Тилль и Козыренко. На левом фланге обороны появился еще один новичок (Бацула), а на острие атаки вместе со Степанюком появился бразилец Марлисон (пришел из Металлиста 1925). Пару Яворскому в центре обороны составил македонец Зайков.

Ожидалось, что первую встречу команды потратят на осторожный футбол. Особенно этого ожидали от Ворсклы, однако подопечные Виктора Скрипника выбрали другую модель – они начали очень активно. "Зелено-белые" пытались бороться за контроль мяча и территории, постоянно обыгрываясь в ситуативных треугольниках в коротких и средних пасах. Кроме того было заметно, что украинцы ищут пространство за спинами фулбеков АИКа, ведь те привыкли действовать высоко.

Подобный футбол быстро вылился во взятие ворот шведов. Уже на 4-й минуте полтавчане заработали аут, после вбрасывания с которого Козыренко обыгрался с Пердутой и выполнил подачу с левого фланга на вратарскую линию – Степанюк же замкнул ее ударом головой. 1:0! Довольно ироничный гол, ведь перед матчем наших фанатов пугали аутами и подачами АИКа. Ворскла била соперника его же оружием.

Реальные хозяева поля ответили двумя фланговыми прорывами. В одном из них удар Бьорнстрема заблокировали, а в другом левый вингер сместился и пробил из-за пределов штрафной – получилось слишком высоко. В целом было заметно, что АИК довольно медленно и банально строит свои позиционные атаки. Ворскла могла наказать за это на 11-й минуте, когда Олийныку удался неплохой дальний выстрел. К сожалению, Нордфельдт его парировал. Кроме того, на 16-й минуте издали бил Марлисон, но получилось неточно.

В общем, футбол Ворсклы нравился, однако едва ли не первая ошибка в обороне нивелировала преимущество полтавчан. На 17-й минуте Стефанелли ушел от офсайда в штрафной и получил классный заброс от Хуссейна, оказавшись прямо перед Ризныком. Первый удар аргентинца Дмитрий парировал, однако тут же произошло добивание – 1:1.

Впрочем, радикально на поле ничего не изменилось, а на 24-й минуте "зелено-белые" еще и второй гол забили! Получилось красиво: Яворский выполнил длинный заброс за спину фулбека под рывок Пердуте, а тот вошел в штрафную и выкатил пас на линию под удар Козыренко – тот пробил точно в дальний угол. 2:1!

После этого обе команды обменялись рядом заблокированных ударов, однако в последние 10 минут стало заметно, что АИК начинает набирать обороты. Долгое время это не приносило успеха, но владение инициативой принесло успех шведам перед свистком на перерыв. Героем стал Ларссон, выстреливший с линии штрафной после неудачного выноса подачи с правого фланга – Ризнык пропустил почти по центру, хотя там мог быть мини-рикошет. 2:2.

Второй тайм ворскляне начали достаточно активно. В частности, на 48-й минуте Тилль входил на правый край штрафной площадки и пробил в дальний угол, однако точности немного не хватило. Правда, довольно быстро игра свалилась в кучу единоборств и мелких пауз, а уже на 60-х минутах инициативу захватил АИК. Именно в этот момент шведы выпустили Гвидетти. Подопечные Бартоша Гжелака провели несколько неприятных атак, хотя до логического завершения довести их не удалось.

Виктор Скрипник вынужден был реагировать. На 65-й минуте он провел замену, успешно отработанную на сборах – Козыренко, уже висевший на желтой карточке, уступил место Челядину. С этим решением тренер полтавчан угадал на 200%.

Уже через четыре минуты после выхода на поле Челядин третий раз вывел Ворсклу вперед – и как вывел! Артем принял мяч в центре поля и метров с 30-ти отправил мяч точно в правую девятку. Сфера рикошетом от штанги залетела в ворота. В этом эпизоде ​​стоит отметить и Яворского, ведь голевая атака началась именно с его высокой отборки, 3:2!

Конечно же, после такой пощечины АИК не мог не пойти вперед всеми силами. В помощь своим подопечным коуч шведов выпустил и суперопытного Лустига. Ворскла в последние 20 минут встречи демонстрировала явные признаки усталости – комбинационная игра исчезла, увеличилось количество выносов, а команда подсела на собственную треть поля. Очень тяжело было и на флангах. Тем не менее, даже при таких условиях подопечные Бартоша Гжелака не смогли организовать что-нибудь интересное в штрафной "зелено-белых" – вспоминается только мягкий удар Ларссона со стандарта над воротами и его же выстрел со средней дистанции с той же точностью.

В компенсированное время АИК мог спастись от поражения, однако сейв Ризныка после удара Ахмеда с близкой дистанции спас ворсклян. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу полтавчан. 3:2!

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