Ворскла починала єврокубковий сезон домашнім матчем проти АІКа в кваліфікації Ліги конференцій, однак полтавським фанам довелося спостерігати зустріч на ютуб-каналах – обидві гри зі шведським колективом мають пройти у Стокгольмі. Ця проблема була не єдиною. Сам суперник "зелено-білих" був непростим, адже в його складі фігурували прізвища Гвідетті, Лустіга та Себастьяна Ларссона, а команда провела вже 15 матчів у чемпіонаті. На щастя, Гвідетті й Лустіг залишились у запасі.

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Ворскляни влітку змінили тренера – з Юрієм Максимовим контракт не продовжили, а замість нього прийшов Віктор Скрипник. Новий коуч на зборах ставив новий стиль, без кросів і з купою коротких передач, а головною родзинкою стала схема 4-4-2 з ромбом у центрі. Саме в ній полтавці й вийшли на матч з АІКом: Пуцлін грав у ньому в якості опорника, новачок Олійник діяв під нападниками, а у напівфлангах розташувались Венсан Тілль та Козиренко. На лівому фланзі оборони з'явився ще один новачок (Бацула), а на вістрі атаки разом зі Степанюком з'явився бразилець Марлісон (прийшов із Металіста 1925). Пару Яворському в центрі обороні склав македонець Зайков.

Очікувалось, що першу зустріч команди витратять на обережний футбол. Особливо цього чекали від Ворскли, однак підопічні Віктора Скрипника обрали іншу модель – вони розпочали дуже активно. "Зелено-білі" намагалися боротися за контроль м'яча й території, постійно обігруючись у ситуативних трикутниках в коротких та середній пас. Крім того, було помітно, що українці шукають простір за спинами фулбеків АІКа, адже ті звикли діяти високо.

Подібний футбол швидко вилився у взяття воріт шведів. Вже на 4-й хвилині полтавці заробили аут, після вкидання з якого Козиренко обігрався з Пердутою й виконав подачу з лівого флангу на лінію воротарського – Степанюк же замкнув її ударом головою. 1:0! Доволі іронічний гол, адже перед матчем наших фанатів лякали аутами та подачами АІКа. Ворскла била суперника його ж зброєю.

Реальні господарі поля відповіли двома фланговими проривами. В одному з них удар Бйорнстрьома заблокували, а в іншому лівий вінгер змістився й пробив з-за меж штрафного – вийшло зависоко. В цілому, було помітно, що АІК доволі повільно й банально будує свої позиційні атаки. Ворскла могла покарати за це на 11-й хвилині, коли Олійнику вдався непоганий дальній постріл. На жаль, Нордфельдт його парирував. Крім того, на 16-й хвилині здалеку бив Марлісон, але вийшло неточно.

Загалом, футбол Ворскли подобався, однак чи не перша помилка в обороні нівелювала перевагу полтавців. На 17-й хвилині Стефанеллі уникнув офсайду в штрафному й отримав класне закидання від Хуссейна, опинившись прямо перед Різником. Перший удар аргентинця Дмитро парирував, однак тут же відбулося добивання – 1:1.

Втім, радикально на полі нічого не змінилося, а на 24-й хвилині "зелено-білі" ще й другий гол забили! Вийшло красиво: Яворський виконав довге закидання за спину фулбеку під ривок Пердуті, а той увійшов у карний майданчик і викотив пас на лінію під удар Козиренку – той пробив точнісінько в дальній кут. 2:1!

Після цього обидві команди обмінялись низкою заблокованих ударів, однак в останні 10 хвилин стало помітно, що АІК починає набирати оберти. Довгий час це не приносило успіху, але володіння ініціативою таки принесло успіх шведам перед свистком на перерву. Героєм став Ларссон, який вистрілив з лінії штрафного після невдалого виносу подачі з правого флангу – Різник пропустив майже по центру, хоча там міг бути міні-рикошет. 2:2.

Другий тайм ворскляни розпочали досить активно. Зокрема, на 48-й хвилині Тілль входив на правий край карного майданчика й пробив у дальній кут, однак точності трішечки забракло. Щоправда, досить швидко гра звалилася до купи єдиноборств та дрібних пауз, а вже на 60-х хвилинах ініціативу захопив АІК. Саме в цей момент шведи випустили Гвідетті. Підопічні Бартоша Гжелака провели кілька доволі неприємних атак, хоча до логічного завершення довести їх не вдалося.

Віктор Скрипник змушений був реагувати. На 65-й хвилині він провів заміну, успішно відпрацьовану на зборах – Козиренко, який вже висів на жовтій картці, поступився місцем Челядіну. З цим рішення тренер полтавців вгадав на 200%.

Вже за чотири хвилини після виходу на поле Челядін втретє вивів Ворсклу вперед – і як вивів! Артем прийняв м'яч у центрі поля й метрів з 30-ти відправив м'яч точнісінько в праву дев'ятку. Сфера рикошетом від стійки залетіла у ворота. В цьому епізоді варто відзначити і Яворського, адже саме з його високого відбирання почалася гольова атака. 3:2!

Звісно ж, після такого ляпасу АІК не міг не піти уперед всіма силами. На допомогу своїм підопічним коуч шведів випустив і супердосвідченого Лустіга. Ворскла ж в останні 20 хвилин зустрічі демонструвала явні ознаки втоми – комбінаційна гра зникла, збільшилась кількість виносів, а команда підсіла на власну третину поля. Дуже важко було і на флангах.

Тим не менш, навіть за таких умов підопічні Бартоша Гжелака не змогли організувати чогось цікавого у штрафному "зелено-білих" – пригадується тільки м'який удар Ларссона зі стандарту над воротами та його ж постріл із середньої дистанції з тією ж точністю.

Аж у компенсований час АІК міг врятуватись від поразки, однак сейв Різника після удару Ахмеда з близької дистанції врятував ворсклян. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу полтавців. 3:2!

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