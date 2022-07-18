Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА-2022/23. Сразу два украинских клуба получат потенциальных соперников.

Жеребьевка 3-го квалфикационного раунда Лиги конференций начнется в 15:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию в этой новости. Прямая видеотрансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА по этой ссылке.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ – Динамо получило одного из лучших соперников

Луганская Заря стартует именно с третьего раунда и будет среди сеяных. Ворскле повезло меньше: команда Скрипника – несеяна. Кроме этого, полтавчанам еще предстоит преодолеть 2-й раунд квалификации, в соперниках – шведский АИК.

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов

Группа 1

Группа 2

Возможные соперники Зари в Q3 Лиги конференций:

Сепси (Румыния) / Олимпия (Словения)

Влазния (Албания) / Университатя Крайова (Румыния)

Копер (Словения) / Вадуц (Лихтенштейн)

Петрокуб (Молдова) / Лачи (Албания)

Панатинаикос (Греция)

Возможные соперники Ворсклы в Q3 Лиги конференций

Ракув (Польша) / Астана (Казахстан)﻿

Истанбул Башакшехир (Турция) / Маккаби Нетания (Израиль)

Валмиера (Латвия) / Шкендия (Северная Македония)

Спарта Прага (Чехия) / Викинг (Норвегия)

В жеребьевке примут участие 8 победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов. К ним присоединятся еще 2 команды, вылетевшие из первого квалификационного раунда ЛЧ.

Основной путь, по которому движутся Заря и Ворскла, будет представлен 54 коллективами: 9 новых участников и 45 победителей второго отборочного раунда.

Матчи третьего раунда квалификации ЛК пройдут 4 и 11 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа.