Ингулец в сумасшедшем матче перестрелял Черноморец, Ворскла расписала ничью с польским клубом: спарринги команд УПЛ
Украинские клубы продолжают готовиться к следующему сезону.
Контрольные матчи.
Оболонь – Звягель – 2:0
Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67
Ингулец – Черноморец – 4:3
Голы: Бойчук, 8, Ермаков, 38, Путря, 67, (пен.)
Колос – ЛНЗ – 0:1
Гол: Наумец, 61
Металлист 1925 – Агробизнес – 1:0
Гол: Дмитренко, 36
Тихи – Ворскла – 2:2
Голы: Румин, 2, 42 – Юрченко, 34, Степанюк, 36
Оболонь одержала уверенную победу над представителем Второй лиги – Звягелем, который возглавляет Юрий Максимов. Новичок УПЛ забивал по голу в каждом из таймов: счет открыл Слободян, а Тарануха поставил точку во встрече. Скромные победы одержали ЛНЗ и Металлист 1925, которые обыграли Колос и Агробизнес соответственно.
Полесье одержало вторую победу в Австрии – Калитвинцев и Ко разгромили экс-команду Вьюнника, Бойко потянул пенальти
А Ингулец и Черноморец устроили настоящий триллер с семью голами. Бойчук вывел одесситов вперед на 8 минуте, но Ингулец отыгрался. Ермаков еще до перерыва снова вывел вперед Черноморец. Ингулец во втором тайме дважды подряд забил после розыгрыша углового. Путря с пенальти сравнял счет, но Ингулец сумел вырвать победу.
Ворскла расписала результативную ничью с польским Тихи. Уже на 2 минуте поляки повели в счете, но Юрченко и Степанюк под конец первого тайма вывели полтавчан вперед. Но еще перед перерывом Румин оформил дубль, установив окончательный счет во встрече.
Динамо вырвало ничью с Янг Бойз – Ярмоленко красиво возил чемпионов Швейцарии, но дырявая оборона все испортила