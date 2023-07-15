Контрольные матчи.

Оболонь – Звягель – 2:0

Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67

Ингулец – Черноморец – 4:3

Голы: Бойчук, 8, Ермаков, 38, Путря, 67, (пен.)

Колос – ЛНЗ – 0:1

Гол: Наумец, 61

Металлист 1925 – Агробизнес – 1:0

Гол: Дмитренко, 36

Тихи – Ворскла – 2:2

Голы: Румин, 2, 42 – Юрченко, 34, Степанюк, 36

Оболонь одержала уверенную победу над представителем Второй лиги – Звягелем, который возглавляет Юрий Максимов. Новичок УПЛ забивал по голу в каждом из таймов: счет открыл Слободян, а Тарануха поставил точку во встрече. Скромные победы одержали ЛНЗ и Металлист 1925, которые обыграли Колос и Агробизнес соответственно.

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А Ингулец и Черноморец устроили настоящий триллер с семью голами. Бойчук вывел одесситов вперед на 8 минуте, но Ингулец отыгрался. Ермаков еще до перерыва снова вывел вперед Черноморец. Ингулец во втором тайме дважды подряд забил после розыгрыша углового. Путря с пенальти сравнял счет, но Ингулец сумел вырвать победу.

Ворскла расписала результативную ничью с польским Тихи. Уже на 2 минуте поляки повели в счете, но Юрченко и Степанюк под конец первого тайма вывели полтавчан вперед. Но еще перед перерывом Румин оформил дубль, установив окончательный счет во встрече.

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